Kasımpaşa ile yollar ayrılmıştı: Sami Uğurlu'nun yeni adresi belli oldu!
Süper Lig Alanyaspor, Kasımpaşa ile yolları ayıran Sami Uğurlu'yu takımın başına getirdiklerini duyurdu.
Fatih Tekke ile yollarını ayıran Alanyaspor, dün Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden Sami Uğurlu ile anlaştığını açıkladı.
Turuncu yeşill kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Corendon Alanyaspor’umuza hoş geldin Sami Uğurlu!" ifadelerine yer verildi.
Sami Uğurlu, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından Kasımpaşa ile yolları ayırmıştı.
Etiketler: #Sami Uğurlu #Alanyaspor #kasımpaşa
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