Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'de 3 eksik!

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmada Osayi-Samuel, Djiku ve Filip Kostic forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçı öncesi Fenerbahçe'de 3 eksik!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 17:02

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada 3 futbolcu forma giyemeyecek.

OSAYI-SAMUEL, DJIKU VE KOSTIC YOK

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puanla maç fazlasıyla lider durumda. 

NTV Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de tedavisi süren Osayi-Samuel ile henüz hazır olmayan Djiku ve Filip Kostic forma giyemeyecek. Yeni transfer Sofyan Amrabat'ın kadroda olması bekleniyor. 

MUHTEMEL 11

Jose Mourinho'nun takımını; Livakovic Mert-Çağlar-Becao-Oosterwolde İsmail-Fred Tadic-Szymanski-Maximin Dzeko onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu cezası nedeniyle kulübede olamayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.


Etiketler: #fenerbahçe #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den flaş Emre Mor kararı! Sözleşmesini uzattı ve gönderdi...

Fenerbahçe'den flaş Emre Mor kararı! Sözleşmesini uzattı ve gönderdi...
Fenerbahçe Beko'da Luka Samanic ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko'da Luka Samanic ile yollar ayrıldı!
Fiorentina'dan Amrabat için açıklama: 'Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen...'

Fiorentina'dan Amrabat için açıklama: 'Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler