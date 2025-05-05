Kasımpaşa maçı sonrası Trabzonspor'dan hakem tepkisi!

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kasımpaşa maçı sonrası Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 23:08

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Trabzonspor, maç sonu hakem kararlarına tepki gösterdi.

Trabzonspor'un paylaşımında, "Yazıklar olsun" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında Simon Banza ile 90. dakikada ikinci golü bulmuş ancak daha sonra Okay ofsaytta olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edilmişti.

Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım büyük etkileşim aldı.

FATİH TEKKE'DEN TEPKİ

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de maçın ardından, "Hakem kararlarından rahatsız oldum. Verilen, verilmeyen, ofsayt, faul... Tüm kararlardan rahatsız oldum ben" dedi.


Etiketler: #trabzonspor #kasımpaşa #hakem

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