Kasımpaşa maçı sonrası Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakem kararlarına tepki gösterdi.
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Trabzonspor, maç sonu hakem kararlarına tepki gösterdi.
Trabzonspor'un paylaşımında, "Yazıklar olsun" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında Simon Banza ile 90. dakikada ikinci golü bulmuş ancak daha sonra Okay ofsaytta olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edilmişti.
Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım büyük etkileşim aldı.
FATİH TEKKE'DEN TEPKİ
Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de maçın ardından, "Hakem kararlarından rahatsız oldum. Verilen, verilmeyen, ofsayt, faul... Tüm kararlardan rahatsız oldum ben" dedi.
Etiketler: #trabzonspor #kasımpaşa #hakem
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Osayi-Samuel yanıtı!
- 'Çok mutlu ve gururluyuz'
- Galatasaray'dan 'yapı' sorusuna yanıt!
- Indiana Pacers'tan Cleveland Cavaliers'a çelme!
- Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!
- Barcelona'dan Polonyalı hakeme sert tepki!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- PSG'nin konuğu Arsenal
- Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!
- Vincent Poirier: 'Önümüzde hala bir görev var'
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’