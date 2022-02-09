Kasımpaşa Muleka ile sözleşme imzaladı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00

Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam etti. İstanbul kulübü, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı transfer ettiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demokratik Kongolu futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzaladı. İmza töreninde sportif direktör Emir Saraç da yer aldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını 12 kez terleten ve 3 kez gol sevinci yaşayan 22 yaşındaki santrfor, bu sezon Belçika Ligi'nde ise 19 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.



