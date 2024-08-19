Kasımpaşa puanı 90+1'de kurtardı: 3 puan hasretleri devam etti!
Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında Mersin'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig 2. hafta maçında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Hatayspor'un golünü 21. dakikada Joelson Fernandes kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü ise 90+1. dakikada Da Costa attı.
PUANLA TANIŞTILAR
İki takım da henüz galibiyet alamazken, bu sezonki ilk puanlarına ulaştı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kırmızı kart cezası sebebiyle karşılaşmayı tribünden takip etti.
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor ile oynayacak. Hatayspor ise Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
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