Kasımpaşa - Samsunspor maçında ilginç anlar: 8 dakikada 2 penaltı kaçırdı
Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham, Kasımpaşa maçında 8 dakikada 2 penaltı atışından yararlanamadı.
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibinde forma giyen Olivier Ntcham kaçırdığı penaltılarla maçın önüne geçti.
Samsunspor ilk penaltıyı 19. dakikada kazandı. Olivier Ntcham penaltıda panenka vuruşu denedi ve top direkten döndü. Dönen topa Kamerunlu on numara tekrar dokununca oyun çift vuruşla başladı.
Bu penaltıdan 8 dakika sonra Samsunspor, VAR incelemesi sonrası bir penaltı daha kazandı. Topun başına bir kez daha Ntcham geçti.
28 yaşındaki futbolcunun kullandığı penaltı bu kez üstten auta gitti. Ntcham kaçırdığı ikinci penaltı sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.
Öte yandan Kasımpaşa, Samsunspor'un kaçırdığı ikinci penaltıdan 4 dakika sonra Atyaç Kara'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
? Olivier Ntcham'ın bugün beyaz noktada şansı yaver gitmiyor...— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 26, 2024
?? 19' Panenka penaltısı direğe takıldı
?? 27' VAR kararıyla gelen penaltıyı dışarı attı#KSPvSAM #beINSPORTS pic.twitter.com/zf7aaRsg4V
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