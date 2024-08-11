Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi: 'Fenerbahçe’nin çilingiri Saint-Maximin'

Yayınlanma: 11.08.2024 - 10:04

Güncelleme: 11.08.2024 - 10:05

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının açıklamaları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Lille maçı sonrası teknik direktör Mourinho rövanş için “Kadıköy’de 40 bin kişi hazır olmalı” dedi. 12. Adam, salı gününü beklemeden Adana Demirspor maçında tribünleri doldurdu. Düşünün F.Bahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor. Bir de şampiyonluk gelse o zaman daha büyük bir stat yapılması gerekecek. Sarı-Lacivertliler bu sezon aşırı transfere kaçmadı. Belli yerlere yapılan dokunuşlar yeterli. Fred’siz orta saha sıkıntı yaratıyor. Brezilyalı, geçmişte oynadığı takımlarda bu kadar çok sakatlık yaşamadı. F.Bahçe’de sıkça sakatlanması tartışma konusu. Takımın başına geçen, çalıştırdığı hemen hemen her kulüpte kupalar kaldırarak büyük zaferlerin altına imza atmış Mourinho’nun F.Bahçe’de başarılı olup olmayacağını kesin biçimde söylemek zor. Ancak tecrübesi ve taktiksel bilgisi sayesinde başarılı olma ihtimali yüksek. Bununla birlikte, adaptasyon süreci ve uzun vadeli istikrar konuları dikkate alınmalı. Adana Demirspor’un futbolu vasatı aşamadı, sert oynadılar, golü yiyene kadar vakit geçirdiler. Hakem Atilla Karaoğlan’ın sürekli oyunu durdurması ve yanlış kart tercihleri tansiyonu yükseltti. Mourinho doğru bir hamleyle İrfan Can’ı 11’e monte etti. Tadic 10 numaraya geçti, böyle daha üretken bir futbol anlayışı ortaya çıktı. Sıcak hava, yoğun maç trafiği beklenen tempoyu getirmedi elbette ama yeni transfer Maximin, çok iyi işler yapacak gibi... Dzeko’nun golünde topu alışı, ilerleyişi, verdiği pas ayakta alkışlanır. Lige 3 puanla başlamak iyi, sırada Avrupa’daki Lille maçı var." (Cumhuriyet)

"GALİBİYET KOLAY GELMEDİ"

Güntekin Onay: "Fenerbahçe’nin, kalesinde 15 yaşındaki Deniz’in oynadığı bir takıma karşı ligin ilk iç saha maçında 90 dakika boyunca sadece tek gol pozisyonu üretmiş olması böylesine ofansif zenginliğe sahip bir kadrodan asla beklenilecek bir şey değil.Anlaşılan o ki Mourinho sezon başındaki bu süreçte daha kontrollü ve emniyetli bir oyunu tercih ediyor. Düşük temponun yoğun maç takviminden kaynaklanıyor olması da muhtemel, henüz sezona bazı takımlar başlamamışken Fenerbahçe 4’üncü resmi maçını oynadı." (Hürriyet)

"FENERBAHÇE'NİN ÇİLİNGİRİ SAINT-MAXIMIN"

Ömer Üründül: "Fenerbahçe, evindeki ligin ilk maçını tek farklı galibiyetle bitirdi ama 90 dakika içindeki oyunu hiç tatminkâr değildi. Ciddi üretkenlik sıkıntısı çektiler. Hücum girişimlerinde sahneye çıkarak çok iyi işler yapan sadece bir isim vardı: Saint-Maximin. Adeta rakibin kalabalık savunmasını açan bir çilingir görevi yapıyordu. Dzeko'nun attığı golün de hazırlayıcısıydı. Ancak fizik olarak hazır olmadığı için 60'tan sonra oyundan düştü. Daha sonra da Mourinho kendisini dışarı aldı." (Sabah)

"MOURINHO TÜRK HAKEMLERİYLE TANIŞTI"

Gürcan Bilgiç: "Ve beklenen; Mourinho "Türk Hakemleri" ile tanıştı. Yerden kalkmayan, vakit geçiren, ağır davranan bir takıma izin verip, topu çabuk kullanmaya çalışan Fenerbahçe için taç atışı tekrarlatan bir pozisyon cahili. Neye faul çalacağından- çalmayacağından habersiz. Özel biri Bitigen'den kurtuldu ama daha HUM (Halil Umut Meler) var. Esas sürprize hazırlı olsun." (Sabah)