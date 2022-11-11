Kasımpaşa'da Şenol Can ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik sorumlusu Şenol Can ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Şenol Can ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim."
Şenol Can, Kasımpaşa'nın başına 3. haftada gelmişti. İstanbul ekibinin başında 11 maça çıkan Şenol Can, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Video Haberler
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- EYT, asgari ücret, sözleşmeli personel...
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- ‘Hiç alakam yok’ demişti