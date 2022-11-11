Kasımpaşa'da Şenol Can ile yollar ayrıldı

11 Kasım 2022 Cuma, 17:12

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Şenol Can ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim."

Şenol Can, Kasımpaşa'nın başına 3. haftada gelmişti. İstanbul ekibinin başında 11 maça çıkan Şenol Can, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.