Kasımpaşa'da Şenol Can ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik sorumlusu Şenol Can ile yollarını ayırdığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 17:12
Kasımpaşa'da Şenol Can ile yollar ayrıldı
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Şenol Can ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim."

Şenol Can, Kasımpaşa'nın başına 3. haftada gelmişti. İstanbul ekibinin başında 11 maça çıkan Şenol Can, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.


kasımpaşa Şenol Can Spor Toto Süper Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler