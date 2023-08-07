Kasımpaşa'dan Andreas Gianniotis takviyesi
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'i renklerine bağladı.
Kasımpaşa Kulübü, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'in transfer edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Andreas Gianniotis, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.
Yunan kaleci geçen sezon Atromitos Athen takımında forma giymişti.
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