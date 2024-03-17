Kasımpaşa'dan tepki: 'Hakemler kuralı bilmiyor'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 4-3 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 19:04
Kasımpaşa'dan tepki: 'Hakemler kuralı bilmiyor'
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray'a 4-3 yenildikleri maçın ardından mücadelenin hakemlerini kural bilmemekle suçladı.

Mücadeleyi değerlendiren Sami Uğurlu, "Maçın başından sonuna kadar, ikinci yarı çok daha hareketli geçti. Çok pozisyon oldu. Hem bulduk, hem verdik. 7 gol de bunun karşılığı. Çok pozisyon bulmak, Galatasaray gibi bir takıma karşı artı. Pozisyon vermeyi ise düzeltmemiz gerekiyor. Maçtan önce planladığımız doğru geçişleri yaptık. Risk aldık, beraberliğe çıkalım, bir puan alalım düşüncemiz yok. Keyif almak istiyoruz" dedi.

"HAKEM TEMPOMUZA AYAK UYDURAMIYOR"

Uğurlu, "Maç gerçekten keyifli ancak Kasımpaşa'nın yüksek temposu hakemlere de yüksek geliyor. Ben onu anlıyorum. Bu yüzden oyunu çok fazla durdurma ihtiyacı hissediyorlar. Biz düşmeyin, ayakta kalın diyoruz oyunculara. Futbolda burayı ödüllendirmek gerekiyor. Burada hakemlerin kafası karışıyor çok yüksek tempoda olduğu için. Bunun olmaması gerekiyor. O zaman seyirci izlemiyor maçları. Bu kadar istekli iki takım varken, biraz daha ona ayak uydurmak gerekiyor" dedi.

"HAKEMLER KURALLARA HAKİM DEĞİL"

Maçın 79. dakikasında Claudio Winck'e çıkan kırmızı kart ve verilen penaltı hakkında Uğurlu, "Penaltı tamam doğru; ama neden kırmızı kart diye soruyorum. 4. hakem bana "pozisyon dışarıda kırmızı kart o yüzden." diyor. Kurallara pek hakim değiliz herhalde" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR DOĞRU DEĞİL"

Galatasaray'ın maç sonundaki sevincini de eleştiren Kasımpaşa'nın hocası, "Ben her zaman tüm rakipleri tebrik etmeye çalışıyorum. Bunu Okan Buruk için söylemiyorum. Ama büyük maçlarda rakibi çok zorlayınca, farklı şeyler için oynadığımızı düşünüyorlar herhalde! Biz o karakterde ne hocalarız ne insanlarız! Bu şekilde itham ederseniz, devre arasında ve maç sonunda, "Fenerbahçe için oynuyorsunuz" falan bunlar çok doğru değil. Bilmiyorum neden yaptılar ama bu bizi rahatsız etti" açıklamasını yaptı.


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