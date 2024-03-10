İstanbul derbisinde kazanan Kasımpaşa!

Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:59

Güncelleme: 10.03.2024 - 17:59

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Nuno Da Costa, 71. dakikada ise Mortadha Ben Ouanes kaydetti. İstanbulspor'un tek golü Florian Loshaj'dan geldi.

ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Kasımpaşa adına maçtaki iki golün de asistini yapan Haris Hajradinovic, yaptığı 13 asistle ligde krallığını sürdürdü.

Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde 3 maç sonra galibiyet aldı. İstanbulspor ise galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 43'e çıkardı. İstanbulspor ise 13 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. İstanbulspor ise Pendikspor'a konuk olacak.