Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul Taşkıran 'Fenerbahçe' iddialarını yanıtladı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 20:11

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın kalesini koruyan ve bu sene gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin de transfer listesine giren Ertuğrul Taşkıran, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da yayımlanan bir programa konuşan Taşkıran, şu açıklamalarda bulundu:

"KASIMPAŞA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği iddialar hakkında konuşan Taşkıran, "Benim söyleyeceğim şey şu olur: Sonuçta ben Kasımpaşa'da çok mutluyum, sözleşmem bir yıl daha devam ediyor, kaptanlığı bana layık gördüler. Ben de bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. O yüzden performans arttıkça isteniyorsun. Bu da güzel bir şey. Sadece ben değil, benim gibi birkaç tane oyuncu var bu şekilde gündem olan ama ben şu anda burada çok mutluyum. İstenilmek tabii ki çok güzel ama sözleşmem devam ediyor, Kasımpaşa'nın oyuncusuyum. Kulübüm nasıl bir yol çizecekse, harita çizecekse o doğrultuda hareket edeceğim açıkçası. Kulübümün olumlu olumsuz her tavrının ben arkasındayım. Dediğim gibi, burada kendimi buldum, sahip çıkıyorlar, kendimi burada iyi hissediyorum. Kulüp nasıl bir insiyatif alırsa o konuyla alakalı saygım sonsuz. Ben de bu doğrultuda hareket edeceğim" dedi.

Kasımpaşa'da ikinci yılını geçiren Ertuğrul, beyaz lacivertli formayla bu sezon 25 maçta forma giyerken kalesinde 33 gol gördü. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.