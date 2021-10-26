Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Öksüz teknik direktör açıklamasında bulundu

26 Ekim 2021 Salı, 18:32

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, teknik direktör konusunda çalışmalara başladıklarını ve kısa sürede sonuç alınacağını düşündüğünü söyledi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Serkan Reçber'in kulüp üst yöneticiliği (CEO) görevine tekrar getirildiğini belirterek, "Serkan Reçber, teknik direktör konusunda çalışıyor. Henüz bir isim belirlenmiş değil. Hiçbir teknik direktörün adı geçmedi. Kafalarda mutlaka birileri vardır. Çok da acele etmemek gerekiyor. Şu an takımın başında altyapıdan yetişmiş hocalarımız var. Yarından sonra bir şeyler ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörlüğü konusunda ismi tekrar gündeme gelen Şenol Can'ı düşünmediklerini vurgulayan Hasan Hilmi Öksüz, "Şenol Can'ın tekrar teknik direktörlüğe getirilmesi söz konusu değil. Ehliyeti olmayan hocalarla Kasımpaşa'nın işi olmaz. Ehliyeti olan insanlarla çalışmalısınız. Ehliyetsiz insanlarla hem kulüpleri hem de milleti sıkıntıya sokuyorsunuz. Bu iş öyle olmaz. O defter kapandı." şeklinde konuştu.

PRO LİSANS KURSUNA BAŞLAMIŞTI

Hilmi Öksüz tarafından 'ehliyeti olmadığı' belirtilen Şenol Can’ın, Pro Lisans kursuna başladığı iddia edilmişti.

PRO-LİSANS NEDİR?

UEFA Pro-Lisans, Avrupa futbolunun resmi yönetim organı olan UEFA'nın antrenörlük lisansıdır. Lisans, mevcut en yüksek antrenörlük sertifikasyonudur ve sırasıyla UEFA'nın 'B' ve 'A' lisanslarının elde edilmesi sonucunda kazanılır. Bir Avrupa ülkesinin lig sisteminin en üst düzeyinde bir futbol kulübünü 12 haftadan fazla yönetmek isteyen antrenörler için UEFA Pro Lisansı talep edilmektedir.



