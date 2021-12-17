Katar'a gol atan Cezayerli Mohamed Belaili'nin sözleşmesi feshedildi

17 Aralık 2021 Cuma, 15:55

2021 Arap Kupası yarı finalinde Katar ile Cezayir karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Maçın 59. dakikasında sahneye çıkan Djameleddine Benlamri attığı golle Cezayir'i 1-0 öne geçti.

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Katarlı Mohammed Muntari durumu 1-1'e getirdi.

Normal süresi 1-1 biten maçın 117. dakikasında Mohamed Belaili, Cezayir'i finale taşıyan isim oldu.

Maçın ardından Katar'ın Qatar SC Kulübü, Katar'ı eleyen golü atan Cezayirli oyuncusu Mohamed Belaili'nin sözleşmesini feshetti.

Mohamed Belaili olayın ardından yaptığı paylaşımda "Geçirdiğim güzel anlar için Qatar SC kulübüne, taraftarlara ve yönetime çok teşekkür ederim. Artık özgür bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.

Futbolda benzer bir olay 2002 Dünya Kupası 2. tur maçında Güney Kore ile İtalya arasındaki maçta yaşanmıştı. Güney Koreli Ahn Jung-Hwan, normal süresi 1-1 biten maçın 117. dakikasında attığı golle İtalya'yı kupanın dışına itmişti.

İtalyan ekibi Peruggia da bu golün ardından Ahn Jung-Hwan'ın sözleşmesini feshetmişti.