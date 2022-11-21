Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda 'One Love' kol bandı yasağı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 13:04

İngiltere Premier Ligi takımı Tottenham Hotspurs’un yıldız oyuncusu Harry Kane, LGBTİ+ topluluğuna desteğini göstermek için 2022 Dünya Kupası’nda İngiliz milli takımının kaptanı olarak, 'One Love' kol bandını takmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Ancak Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Harry Kane ve İngiltere'nin 'One Love' kol bandını takmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

FIFA'nın pazar günü takım yetkilileriyle standart bir toplantı düzenlediği ve kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına izin verilmediği öğrenildi.

KOL BANDI TAKAN CEZAYA TABİ TUTULACAK

The Telegraph gazetesinde yer alan haberde, Katar'da kol bandı takma sözü veren bazı Avrupa ülkeleri maçlarında, takım kaptanının maç başlar başlamaz bir cezaya tabi olabileceğine dair endişeler olduğu dile getirildi.

One Love girişimi Hollanda tarafından oluşturuldu ve Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre, Galler ve İngiltere tarafından desteklendi.

HOLLANDA FUTBOL FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "One Love mesajını savunuyoruz ve yaymaya devam edeceğiz, ancak Dünya Kupası'ndaki bir numaralı önceliğimiz maçları kazanmak. Kaptanımızın maça sarı kartla başlamasını istemiyoruz. Bu nedenle UEFA çalışma grubu, KNVB ve ekip olarak planımızdan vazgeçmek zorunda kaldık. OneLove bandını taktığımız için para cezası ödeyecektik ama FIFA'nın bizi sahada cezalandırmak istemesi daha önce hiç görülmemiş bir şey. Bu, insanları birleştirmesi gereken sporun ruhuna aykırı" denildi.

İngiltere ve Galler de geri adım attılar ve OneLove kol bandı takmamaya karar verdiler.

