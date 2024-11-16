Yayınlanma: 16.11.2024 - 10:24

Güncelleme: 16.11.2024 - 10:24

Beşiktaş maçına damga vuran kaleci Kaua Santos Galatasaray'ın gündeminde. Peki, Kaua Santos kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Kaua Santos kaç yaşında, nereli?

KAUA SANTOS KİMDİR?

Kaua Morais Vieira dos Santos, 11 Nisan 2003 tarihinde Brezilya'nın Vassouras şehrinde doğmuş profesyonel bir futbol kalecisidir. Futbol kariyerine CR Flamengo'nun altyapısında başlayan Santos, burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir.

KAUA SANTOS'UN KARİYERİ

2023 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olan Kauã Santos, burada profesyonel kariyerine devam etmektedir. 1,96 metre boyundaki kaleci, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve refleksleriyle tanınmaktadır. 2024 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynanan maçta yaptığı 10 kritik kurtarışla dikkat çeken Santos, bu performansıyla Avrupa Ligi'nde bir maçta en yüksek kurtarış sayısına ulaşan kaleci olmuştur. Kauã Santos, Brezilya U20 Milli Takımı'nda da forma giymiştir. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla geleceğin önemli kalecileri arasında gösterilmektedir.