Lewandowski'den emeklilik açıklaması: 'Son yıllarıma girdiğimin farkındayım'
Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, emeklilik planı yapmadığını açıklayarak artık eskisi kadar gol rekorları kırma amacında olmadığını belirtti.
Robert Lewandowski, ne zaman emekli olacağına dair açıklamalarda bulundu.
Polonyalı yıldız golcü yaptığı açıklamada, "Barcelona'yla iki yıllık daha sözleşmem var ve bir sezon da uzatma opsiyonu var. Ailemle birlikte Barselona şehrinde olmaktan ve futbol oynamaktan çok mutluyum ama futbolda son yıllarıma girdiğimin farkındayım" diye konuştu.
En az 2-3 yıl daha sahalara çıkmaya devam edeceğini söyleyen Lewandowski, "Buradan sonra Suudi Arabistan'dan teklif alabilir miyim gibi bir düşüncem yok. Yanlış anlaşılmak istemem ama artık gol rekorları kırmaya da çalışmıyorum. Takımımın kazanması için gerekeni yapmaya çalışmak beni mutlu etmeye yetiyor" açıklamasını yaptı.
Barça ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam edecek olan 35 yaşındaki Lewandowski bu sezon çıktığı 4 resmi maçta 2 gol ve 1 asist üretti.
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