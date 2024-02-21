Kayıtlar yayımlanmıştı: Eski hakemden VAR açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarihte bir ilki gerçekleştirerek VAR kayıtlarını kamuoyuna sundu. Eski hakem Deniz Çoban, yayımlanan kayıtları değerlendirdi.
Eski hakem Deniz Çoban, TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamasını Fanatik'e değerlendirdi.
Çoban'ın değerlendirmesi şu şekilde:
"Yayınlanan konuşmalarda, yeni bir "ofsaytımsı" vakası yaşamamak için belli ki bazı müdahaleler yapılmış. Buna rağmen bazı diyaloglar tartışma konusu olabilir. Hakemlerin farkında olmadan ağzından çıkan bir kelime başlarına iş açabilir. Konuşma kayıtlarının birinde VAR hakemi: "Top ele gidiyor!" diyor. Bu ifade "İhlal yok" anlamına gelecekken, aslında penaltı için davette bulunmuş."
Deniz Çoban
"SENARYOLAR YAZILIR"
"Bir diğer VAR konuşmasında, VAR’daki hakem protokol dışına çıkarak "Penaltı, kart yok!" diyor. Göz önünde bir maçta, sarı kartı olan bir oyuncu için VAR’daki hakemin üzerine vazife değilken böyle bir cümle kurduğunu "Kart yok!" dediğini düşünün. Ne senaryolar yazılır?"
"Bazı kayıtlarda hakemler VAR’dan "Penaltı veriyorum, iptal ediyorum!" diyerek onay alır gibi davranıyorlar. VAR’lar da hakemleri "evet penaltı" gibi yönlendiriyor. Bunlar doğal akışta kullanılan spontane konuşmalar olsa da yarınlar da polemik konusu olmaya çok müsait."
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