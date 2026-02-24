Okan Buruk'tan Juventus maçı açıklaması: 'Türk futbolu için çok önemli bir gece olacak'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncusu Victor Osimhen, Juventus ile yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı rövanş maçı öncesi Allianz Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Osimhen son iki gün bizimle idmana çıktı. Oynayabilecek durumda."

"ÇOK ÖNEMLİ İKİ SANTFORA SAHİBİZ"

"Osimhen bizim için değerli. Sadece golcü olarak değil takım oyuncusu olarak oynaması önemli. Takımı hep yukarı çekiyor. İlk maçta gol atmadı ama üç golde de büyük etkisi vardı. Maçın adamı Sara oldu ama Victor da maçın yıldızlarındandı. Barış gibi, o da ilk maça damga vuran oyunculardan biriydi. Takım için oynayan oyuncularım var."

"Çok önemli iki santrfora sahibiz. Birçok takımda bir santrfor bulmak zorken biz çok önemli iki santrfora sahibiz. Yarın Türk futbolu için çok önemli bir gece olacak. Dileğimiz ülke puanına katkı yapmak hem de Galatasaray'ın hedefleri doğrultusunda ileriye doğru çok önemli bir adım atmak."

"OYNAMADAN TURU GEÇTİĞİMİZİ SÖYLEYEMEYİZ"

"İkinci maçı oynayacağız ve aynı tutkuyu yaşıyoruz. Sanki ilk maçı hiç oynamamış gibi bu maça çıkmamız gerekiyor. Skor avantajı çok önemli ama konsantrasyonumuzdan ödün vermemek gerekiyor."

"Bu maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz. Çok kritik ve zor bir maça çıkacağız, bunu biliyoruz."

Osımhen'in açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçta ne oynadıysak bu maçta da onu oynamalıyız. Şu anda tek eksiğimiz RAMS Park olacak ama bir yandan da taraftarımıza sonuna kadar güveniyoruz, burada da bize destek olacaklar.

Biz takım olarak ayakları yere basan bir takımız. RAMS Park'ta yaptığımız gibi devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istediğimizi çok net biliyoruz.

"LİGDE ALDIĞIMIZ KÖTÜ SONUÇTAN SONRA..."

Hiçbir maç kolay değildir artık. Hatta onların favori olduğunu da söyleyebilirdik. Şu anda da 90 dakika çok uzun sürecek. Ama herkes hazır bir şekilde bu maça çıkacaktır.

Ligde aldığımız kötü sonuçtan sonra da burada iyi bir sonuç almamızın ayrıca böyle bir önemi de var."

"JUVENTUS'TAN KORKMUYORUZ"

"Ben nerede olursa olsun takıma öncülük yapmaktan sorumluyum. Hocamın bana verdiği görev bu. Kendi stadımızda nasıl oynadıysak burada da öyle oynayacağız. Buradaki taraftarların da ne kadar tutkulu olduğunu çok iyi biliyorum. Karşı taraftan korkmuyoruz ancak saygı da duyuyoruz aynı zamanda. Skor farkından dolayı rahatlamıyoruz."

''HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK''

"İlk maçı 5-2 kazanmış olmanın bilinciyle ama karşımızdaki rakibin de Juventus olduğu bilinciyle sahaya çıkacağız. Hazırlığımızı yaptık, onları bekliyoruz."

"Benim için önemli olan, kulübün hedeflerini sahaya yansıtan oyunculardan biri olmak. Galatasaray'ın bir oyuncusu olarak benden beklenenleri yerine getirmeye çalışıyorum."

''BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM''

"Sakatlık konusunda sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bana çok büyük destek verdiler. Onların desteği sayesinde kısa bir sürede toparladım."

"Galatasaray benim o kadar sevdiğim bir takım ki, burada olmaktan çok mutluyum, böyle bir kulüpte olduğum için çok mutluyum... Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kulübümüzün hedefi her zaman en yükseği hedeflemektir!"