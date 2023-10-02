Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan transfer açıklaması!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:37

Güncelleme: 02.10.2023 - 13:37

Avrupa Kayserililer Derneği'nin Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği toplantıya katılan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 30 yıldır Kayserispor'un içinde yer aldığını dile getiren Ali Çamlı, "Türkiye ligi malum ilk 4 içinde iddianız yoksa gevşiyorsunuz. Geçen yıl 9'uncu sırada tamamladık. Transfer yasağı var 14 milyon 500 bin Euro'luk. Kamuoyuna yansıtmadan başladık ödemeye. 15-20 yıllık bir borç. Bakan beyin, vali beyin, belediye başkanımızın desteğiyle açılan dosya sayısını 53'den 40'a indirdik. Tabii bir ara ödemeye başlayınca mahkeme kararıyla 63'e çıktığı da oldu. Şu an 13 dosyaya indirdik. Transfer yasağını Allaha şükür kaldırdık. Bu arada Giresunspor'un kalecisi ile imzaladık. Julian Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Aylton Boa Morte, Stephane Bahoken ile anlaşmaya vardık. Transfer ücreti olarak bir sınır koyduk. Biz bir Anadolu takımıyız, transfere 500 bin Euro'nun üzerinde paraya imza attırmam. Şu an futbolculara birer maaş borcumuzdan başka hiçbir borcumuz yok" dedi.

'15 BİN ÜYE SAYISINA ÇIKAMAZSAK ESKİYE DÖNERİZ'

Avrupa'da kendi oyuncuları ile sahada olacaklarını belirten Ali Çamlı, "Avrupa'da posası çıkmış oyuncularla değil, bizim kendi çocuklarımızla sahada ilk 11' de olacağız. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Sizler bize teklif edeceksiniz, 'alın bu çocuğu' diyeceksiniz. Şu anda Kayserisporumuz Türkiye'nin en düzgün kulübüdür. En büyük idealim Kayserispor'u Avrupa'da oynatmak ve ardından işi zirvesinde, tadında, doğru düzgün yönettiğine inandığımız kişilere bırakmak. Kulübün kongre üyesi 400 tanesi işçi kardeşimiz. Beni tanıyan, tanımayan üye olsun. Avrupa'dan kongre üyesi olun. Tüzüğe bunu koydum. Gerekirse internetten bile oy kullanın. Minimum 15 bin üye sayısına çıkamazsak eskiye döneriz" diye konuştu.

'TÜRKİYE KUPASI'NI ALSAYDIK AVRUPA'YA GİDEMEYECEKTİK'

Verilen emeklerin denetlenmediği taktirde eskiye dönüleceğini aktaran Çamlı, "Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Hep beraber sahip çıkacağız. Bunu görev bilip, üye olup destekleyeceğiz. Türkiye Kupası'nı alsaydık Avrupa'ya gidemeyecektik. Çünkü lisansımız yoktu. Bu kupanın alınmaması hayırlı oldu. Yoksa rezil olacaktık" ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Çamlı, kendinden önceki dönemde yanlış transferle alınan oyunculardan örnek vererek, 13 dosyalarının kaldığını belirtti. Çamlı, Bertolacci ile yapılan 3,5 yıllık sözleşme, yüksek maliyet ve yanlış alınan oyunculara değindi. Kulübün ciddi şekilde dolandırıldığını ifade eden Çamlı, iyi hizmeti alkışlayacaklarını, kötülüğü de affetmeyerek, üzerine gideceklerini söyledi.

Başkan Çamlı, bazı oyuncularının İngiltere dahil pek çok kulüpten teklif aldıklarını ifade ederek, "25 milyon edecek oyuncuyu niye 2,5 milyona verelim" dedi.

'GELİNEN NOKTA EN TEMİZ NOKTADIR'

Başkan Çamlı, Çağdaş Atan'ın Başakşehir'de başarılı olmasını istediğini, gidişi ile tüm yöneticilere olumlu mesaj verdiğini kaydetti.

Başakşehir maçı öncesinde oyunculara pirim sözü verdiğini belirten Çamlı, "Çıkın oyun kuralları içinde, oynayın ekstra priminizi de alın diye söyledim. Transfer yasağını kaldırmamış olsaydık 100 milyon TL ceza alacaktık. Biz bundan sonra Kayserispor için daha iyi neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Gelinen nokta en şeffaf ve en temiz noktadır. Bunun devam etmesi için üye olarak destek olunması gerekiyor. En iyi şekilde Kayserimizi temsil etmeye devam edelim" diyerek sözlerini tamamladı.

Çağdaş Atan