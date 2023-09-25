Spor yazarları Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş’tan güçlü reaksiyon'

Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:25

Güncelleme: 25.09.2023 - 09:25

Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

"Skordan bağımsız, Beşiktaş 90 dakika boyunca Kayserispor’a karşı çok üstün bir futbol ortaya koydu. Gedson’un yokluğunda Oxlade-Chamberlain onun görevini üstlenirken Ghezzal da 11’deki formasına kavuştu. Hafta içi Brugge’de klas bir gole imza atan Cenk Tosun sol önde yine gol aradı. İkinci yarının başında Kayserispor’un kornerle gelen golüne iyi reaksiyon gösteren Beşiktaş, tempoyu yükseltti, baskıyı arttırdı ve daha etkili ön alan baskısı yapmaya başladı. Aboubakar ile gelen beraberlik golünün ardından ortaya çıkan baskı o kadar yoğunlaştı ki Beşiktaş’ın 2’nci golü adeta bağıra bağıra geldi. 2-1 öne geçtikten sonra yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen siyah beyazlılar, son bölümde Kayserispor’a pozisyon vermese de tedirginlik yaşadı." (Güntekin Onay - Hürriyet)

"25 DAKİKALIK İYİ OYUN"

"Beşiktaş, Gedson’un yokluğunda silik bir ilk yarı oynadı. Gedson’un hatlar arası toplu, topsuz hareketliliği olmayınca Ghezzal ve Masuaku yarım alanlarda topla buluşunca kendilerine duvar olabilecek oyuncular aradılar, bulamadılar. İlk 45’te Beşiktaşlı oyuncular birbirlerine enlemesine çok uzak kaldılar. 47-62 arasındaki 15 dakikada bu sezonki ofansif açıdan en etkili Beşiktaş’ı izledik. Zaten başlı başına gol tehlikesi etkisinde olan Ghezzal kornerleri varken ilk yarıda özellikle sağ köşeden neden başka oyuncular korner kullanmayı denediler, hiç anlamadım! 72’deki oyuncu değişikliklerine kadar 25 dakika iyi bir Beşiktaş izledik. Kalan süre, oyuna gireni çıkanı yabancı kuralına göre muhasebe edersek kadronun ne kadar dengesiz kurulduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kalan sürede Beşiktaş sadece 3 puanı koruyacak şekilde oynayabildi. Maça gelenler ise haklı olarak daha fazla gol atıp farkı artırarak skoru korumalarını tercih ederlerdi." (Ali Ece - Fanatik)

"BİR GOL YEMEDEN VİTES ARTIRAMIYOR"

"Bir duran top, arka direkte Mane, kafayla tamamladı, üstelik dakika 47! Bu gol Kartal’da tokat etkisi yaptı, gerçek kimliğine büründü, Kayseri’ye adeta nefes aldırmadı. Kartal’ın aklı başına geldi, önce Aboubakar, ardından da maç süresince deneyen Chamberlain Kartal’ı ipten aldı! Ahh kaptan Cenk ahhh, at o golü, hem sen, hem de takım rahatlasın, tek farklı galibiyetler sıkıntılıdır, biliyorsun. Ve Beşiktaş, ikinci yarıdaki baskılı oyunuyla, bence çok önemli bir galibiyet aldı. Trabzonspor yenilgisi ile şoka giren Kartal, öyle veya böyle üç puana kanat çırparken, benzetme yerindeyse, komadan çıktı, Kayserispor’a da ilk yenilgisini tattırdı." (Bilal Meşe - Milliyet)