Galatasaray'dan yerli operasyonu: Listede iki isim var

15 Ekim 2022 Cumartesi, 09:42

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, 17 puanla 7. sırada yer alıyor. 9. haftayı BAY geçen sarı-kırmızılılar 15 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Kayserispor deplasmanından 3 puan almak istiyor.

Aslan'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılı takım devre arası öncesi yerli operasyonu için düğmeye bastı.

YERLİ OPERASYONU

Milliyet'te yer alan habere göre, yerli oyuncu kalitesini daha da artırmak isteyen Galatasaray, devre arasında atağa kalkıyor. Sarı-kırmızılılar, özellikle kanat oyuncuları Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun formsuzluğu nedeniyle yeni arayışlara girdi.

Bu isimler arasında Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca yer aldı. Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor. 32 yaşındaki oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 5 Süper Lig maçında görev alan yıldız sağ kanat oyuncusu 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

DİĞER İSİM HALİL AKBUNAR

Sezon başında Belçika ekibi Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar da Galatasaray'ın listesinde olan bir başka oyuncu. Westerlo, 28 yaşındaki yıldız futbolcu için Göztepe'ye 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Bu sezon forma giydiği 7 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle mücadele eden başarılı kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın da tekrar Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Halil, daha önce Elazığspor forması da giymişti.