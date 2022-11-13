Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan şok çıkış: 'Elimden bir şey gelmiyor'
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum. Lige verilen 45 günlük arada bu şehrin bu kulübe sahip çıkması gerekiyor" dedi.
Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Arabam.Com Konyaspor’a 2-1’lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, açıklamalarda bulundu.
Gözbaşı, “Herkesin gayretiyle bir yere gelmeye çalıştık. 3 yıl önce başkan olmuştum. Büyük badireleri atlatarak Kayserispor’u layık olduğu yerde tuttuk. Herhalde yaptığım katkıyı Kayserispor tarihinde hiçbir başkan vermemiştir. Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum. Ama artık gelinen bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum. Lige verilen 45 günlük arada bu şehrin bu kulübe sahip çıkması gerekiyor. Bu kulübün yaşaması için ne yapılacaksa lige verilen arada buna karar verilmesi gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Kayserispor’un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için gerekli çağırıyı yapıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten yeni spor kulüpleri yasası gereği bir genel kurul yapılması gerekiyor. Bununla beraber diğer şeyler de konuşulur” ifadelerini kullandı.
"ŞU AN ALINAN BİR KARAR YOK"
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ise, “Berna Başkan Kayserispor’u evladı gibi gördüğü için duygulanıyor. Şu an alınan bir karar yok. Bir karar alınırsa bunu duyururuz. Şu an görevinin başında. Şu an bu konuda konuşmak abesle iştigal diye düşünüyorum. Bugün iyi değildik, onu dürüstçe söylemek gerekiyor. Her maç aynı performansı göstereceğiz diye de bir şey yok. İyi olmadığımız zamanlar da olacak. Bu futbol. Biz deplasmanda bile hakemler tarafından bu kadar kötü bir muameleye maruz kalmıyoruz” dedi.
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