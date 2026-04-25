Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki sprint yarışında kaza yaptı!

25.04.2026 19:03:00
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da koşulan MotoGP sezonunun 4. etabının sprint yarışında, rakibine temas sonrasında pistten çıkarak veda etti.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. etabı olan İspanya Grand Prix sprint yarışında Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcusu Toprak Razgatlıoğlu kaza yaparak yarışı bıraktı.

Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sprint turunda 21:25.651'lik derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.

TOPRAK PİSTTEN ÇIKTI

Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, viraja girdiğinde rakibine temas sonrasında pistten çıkarak yarışa veda etti.

İspanya Grand Prix'si, pazar günü TSİ 15.00'de koşulacak.

İlgili Haberler

Bayern Münih 3-0'dan geri döndü: 30 dakikada tam 4 gol! Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mainz'ı 4-3 mağlup etti.
Can Uzun'un asistiyle Eintracht Frankfurt puanı kaptı! Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Augsburg ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'da küme düşen ilk takım belli oldu! Pisa, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 1-0 mağlup olarak küme düştü.