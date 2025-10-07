Kayserispor'da ayrılık resmen açıklandı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi.
Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.
YENİ HOCA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Açıkalın, yeni teknik direktörü, takımın çarşamba günü Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.
Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.
Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.