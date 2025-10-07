Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayserispor'da ayrılık resmen açıklandı!

Kayserispor'da ayrılık resmen açıklandı!

7.10.2025 11:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kayserispor'da ayrılık resmen açıklandı!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi.

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.

Image

YENİ HOCA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 

Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Açıkalın, yeni teknik direktörü, takımın çarşamba günü Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.

Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

İlgili Konular: #kayserispor #ayrılık #Markus Gisdol

İlgili Haberler

Trabzonspor, evinde Kayserispor’u 4-0 mağlup edip çıkışını sürdürdü: Gol 'fırtına'sı
Trabzonspor, evinde Kayserispor’u 4-0 mağlup edip çıkışını sürdürdü: Gol 'fırtına'sı Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor’u 4-0 yendi. Bordo-Mavililerde golleri Okay, Augusto, Zubkov ve Onuachu attı. Kaleci Onana yaptığı kritik kurtarışlarla maça damga vurdu.
Papara Stadı'nda nefis mücadele! Trabzonspor, Kayserispor'u eli boş gönderdi!
Papara Stadı'nda nefis mücadele! Trabzonspor, Kayserispor'u eli boş gönderdi! Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Zecorner Kayseripsor'u 4-0 yendi. Bordo mavililer maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
8 haftada galibiyet alamamıştı: Kayserispor'dan Markus Gisdol kararı!
8 haftada galibiyet alamamıştı: Kayserispor'dan Markus Gisdol kararı! Süper Lig'de ilk 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor'un teknik direktör Markus Gisdol ile sözleşme feshi için görüşmelere başladığı iddia edildi.