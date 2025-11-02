Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayserispor galibiyet hasretine son verdi!

2.11.2025 19:32:00
Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kayserispor, 3-2 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi Kayserispor'un gollerini 11. dakikada Joao Mendes, 32. dakikada Stefano Denswil ve son olarak 81. dakikada Indrit Tuci kaydetti.

Konuk ekip Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikada Claudio Winck ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

KAYSERİSPOR, LİGDEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Galibiyetin ardından Kayserispor, ligdeki puanını 9'a yükseltti ve 15. sırada konumlandı. Mağlup taraf Kasımpaşa ise 10 puanla 13. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Kayserispor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

