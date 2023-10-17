Kayserispor'dan 100 TL'lik bilet!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kendi sahasında konuk edeceği Rizespor karşılaşması için bilet fiyatlarını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:21
Kayserispor'dan 100 TL'lik bilet!
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Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Kayserispor-Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig’in 9. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor - Rizespor maçı biletleri 100 TL ile 500 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu.

21 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak müsabakanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney Tribün bileti: 100 TL

Kuzey tribün bileti: 100 TL

Doğu Üst tribün bileti: 200 TL

Doğu alt tribün bileti: 250 TL

Batı Alt tribün bileti: 400 TL

Batı Balkon tribün bileti: 500 TL

Misafir tribün bileti: 130 TL


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