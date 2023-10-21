Mame Thiam şov yaptı... Kayserispor 3 puana ulaştı!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:06

Güncelleme: 21.10.2023 - 16:06

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti golleri 31, 66 ve 89. dakikada Mame Thiam attı. 31 yaşındaki forvet, 66 ve 89. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. Mücadelede Çaykur Rizespor'un tek golü ise 71. dakikada Altin Zeqiri'den geldi.

3 HAFTALIK HASRETİ SON BULDU

Bu sonucun ardından Kayserispor ligde 3 hafta sonra kazandı ve 13 puana yükseldi. Çaykur Rizespor, 14 puanda kaldı.

Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.