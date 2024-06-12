Resmen açıklandı: Samsunspor'da Reis dönemi!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:43

Güncelleme: 12.06.2024 - 15:43

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Karadeniz temsilcisi, Alman teknik direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2024-25 Sezonu hazırlıklarını sürdüren kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile 1+1'lık sözleşme imzalamıştır.

Nuri Asan Tesisleri'mizde yapılan imza törenine Operasyon Direktörümüz ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, Futbol Direktörümüz Fuat Çapa, İcra Komitesi Üyemiz Suat Çakır ve Mali İşler Direktörümüz Koray Yalçın katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan Teknik Direktörümüz Thomas Reis, "Samsun çok güzel bir şehir. Buraya geldiğim için mutluyum. Stadyumu, tesisleri ve Samsunspor Futbol Akademisini gezdim, çok beğendim. Takımımızı başarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı."