Kayserispor maçı öncesi... Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi sürüyor. NEOM ile transfer görüşmeleri yürüten ve sarı-kırmızılılarla 3 gündür idmana çıkmayan milli futbolcunun kadro dışı bırakılması gündemde.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı Kayserispor maçı kafilesine dahil etmemesi bekleniyor.
Başkan Dursun Özbek öğlen saatlerinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum" diyerek Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına kapıları kapatmıştı.
Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21:30'da başlayacak.