Suudi ekibine transferi gündemdeydi... Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz sorusuna cevap!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

"TAKIMI BOZMAYI UYGUN BULMUYORUM"

Basketbol takımının sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde sorulan sorulara yanıt veren Dursun Özbek "Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene arkadaşlarla beraber, başarılı olan takımı muhafaza etmek ve eksik kalan yerlere takviye yapmak hedefini koyduk. Bu planlamayla transfer sezonuna girdik. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olmuş bir takımın önemli oyuncularından bir tanesi Osimhen'di. Koyduğumuz hedefe göre biz önce Osimhen'in transferiyle sezona başladık. Bilahare Leroy Sane'yi de realize ettik. Planlamamız çerçevesinde diğer tespit ettiğimiz nokta transferlerin peşindeyiz. Hal böyleyken, başarılı bir takımın kompozisyonu kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum" dedi.

"BİR PLANLAMA, HEDEF KOYMUŞUZ!"

Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Galatasaray başkanı olarak. Bir planlama, bir hedef koymuşuz. Bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Bu amaçtan vazgeçmek olmaz. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Ayrıca, demin de ifade ettiğim gibi takviyeler için çalışmalar devam ediyor. UEFA kriterlerinin uygunluğu da önemli. Transfer sezonları zorludur. Sadece sizin isteklerinize göre yapılmıyor. Biz büyük çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz Avrupa'da başarılı hedef geçirmek" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ İÇİN RAPOR ALACAĞIM"

"Barış Alper, birkaç gündür idmana çıkmıyor. Tavrı nedir?" sorusuna yanıt veren Dursun Özbek "Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Cenevre'deydik bütün gün. Bugün rapor alacağım. Barış Alper sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Net olarak ifade ettim; Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Çok net, sezon başında plan yapıyorsunuz, sezon ortasında planları uyguluyorsunuz, sezon sonunda önümüzdeki sezonun planını yapıyorsunuz. Bizim geçen sene sonuna doğru Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Bizim Avrupa'da başarı çıtamız Şampiyonlar Ligi. Bunun için kadro planlaması yaptık.

Şöyle düşünün, bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden bir tanesi Galatasaray'a büyük katkı vermiş oyuncuları tutmak. Hiçbir zaman şöyle bir hedef kurmadık; bu takımı yenileyelim, bu takıma yeni baştan transferler yapalım demedik. Bizim hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumak, en büyük göstergesi Osimhen transferi. Osimhen'i Galatasaray tüm gücünü kullanarak transfer etmiştir.

Türkiye'nin en büyük transferidir. Bunun amacı, başta koyduğumuz projeydi. Leroy Sane böyle geldi, Osimhen olmazsa olmaz olduğu için geldi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, falan futbolcuya transfer teklifi geldi, satalım yapamaz. O zaman projemizin anlamı kalmaz" açıklamasını yaptı.

BARIŞ ALPER SORUSU VE O DİYALOG

Basın toplantısında gelen "Barış Alper için net cevap bekliyoruz. Galatasaray satışına izin vermeyecek ya da şu kadar beklenti içerisindeyiz diyebiliyor musunuz?" sorusu üzerine Dursun Özbek "Benim söylediklerimden ne anladınız?" yanıtını verdi.

Bu diyalog sonrası basın mensubundan gelen "Satışa izin vermeyeceğinizi anladım" sözü üzerine Dursun Özbek "Teşekkürler..." dedi.

"TRANSFERDE FIFA KURALLARI VAR"

Kulüpten perşembe günü yapılan Barış Alper Yılmaz açıklamasıyla ilgili Dursun Özbek ayrıca "Dün yapılan açık net. FIFA'nın koyduğu kurallar var. Futbolcu transferinin nasıl yapılacağı kurallara bağlanmıştır. Herkesin bu kriterlere uymasının gereği var. İlgili arkadaşlarım, tespitleri doğrultusunda açıklamayı zaruri görmüştür. Bu aslında hepimizin bildiği bir şey. Transfer için belli kriterler var. Bu kriterlere uymak zorunludur. Bu ihtar, bu mektup buna yöneliktir. Diğer kurumlar nezdinde de bazı girişimler olacak. Bunu hatırlatmak için gönderilmiştir" dedi.

"UEFA İLE PROBLEM OLMAMALI"

Sponsorluk gelirleri hakkında da konuşan Dursun Özbek "Geçtiğimiz sezon 80 milyonluk sponsorluk yaptık. UEFA'ya uyum sağlamak açısından sponsorluklar önemli. Bu gelirlerinizin yüzde 80'ini harcamalarda kullanabiliyorsunuz. Bu sezon kriter yüzde 70'e düştü. Sponsorluk anlaşmalarımızın daha da yukarı çekilmesi gereği var. Bu manada çalışmalarımız devam ediyor. Benim aldığım intiba, geçen senenin çok çok üzerine çıkacağız. Başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Bu çerçevede sponsorluk çalışmalarına hız verdik. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeler imzalanacak. UEFA kriterleri çerçevesinde Galatasaray'ın herhangi bir probleme düşmemesi bilincindeyiz" dedi.