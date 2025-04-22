Taraftarlar ve eski yöneticiler ‘istifa’ istiyor, Koç, Mourinho ile takım hedefte: Fenerbahçe kaynıyor

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

Takımın başına Mourinho’yu getiren, birçok yüksek maliyetli transfer yapıp şampiyonluk sözü veren Ali Koç, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan ve Türkiye Kupası’ndan elenmesinin ardından şimdi de Süper Lig şampiyonluğu şansının zora girmesiyle sıkıntıda.

Başkanlıktaki 7. senesini geçiren Koç’a bir kez daha “olağanüstü seçim” çağrıları geldi. Geçen yaz kongrede Aziz Yıldırım ile yarışan, kendisi seçime girdiği için de uzun süre hazırlık yapan Sadettin Saran’ın başkan adaylığından çekilmesine yol açan Koç, içinde bulunulan sportif durum nedeniyle bir hayli gergin.

MAHMUT USLU: İSTİFA EDİN!

Aziz Yıldırım’ın ekibinde olan ve yıllarca yöneticilik yapan Mahmut Uslu, Koç’a tepki göstererek, “Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Koskoca Fenerbahçe’nin ruhunu bitirdiler, algılarla kulüp yönetilemez. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir” dedi.

DİVANDA KONUŞACAK

F.Bahçe yönetimi dün haftalık toplantısını yaptı. Başkan Ali Koç, 26 Nisan’daki divan toplantısında konuşacak.