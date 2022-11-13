Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz'

13 Kasım 2022 Pazar, 22:01

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İstanbul'da meydana gelen patlamayı maç bitiminde öğrendiklerini ve böyle bir günde futbol konuşmak istemediklerini söyledi.

Atan, "Maçtan sonra öğrendik, sanırım Beşiktaş - Antalyaspor maçı da iptal olmuş. Milletimizin başı sağ olsun. Anlayışınıza sığınarak bugün çok fazla futbol konuşamayacağız, konuşmak istemiyoruz böyle bir günde. Konyaspor'u tebrik ediyoruz. Gönül isterdi ki bu kadar domine ettiğimiz bir oyunu ya da nasıl kaybettiğimizi konuşabilmek ama maalesef milletimizin yaşadığı elim olaydan dolayı affınıza sığınarak futbolla ilgili yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan İlhan Palut ise İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet dilerken bu ortamda fazla taktik konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

Palut, "Soyunma odasına girer girmez başkanımız bizi yaşanılan durumdan haberdar etti. Gerçekten son derece üzücü, vefat eden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Çok zor bir durum yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Her can çok değerli, inşallah bu sayı artmaz ve yaşadığımız son menfur olay olur. Maça gelince de biz galibiyetle bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor’a da başarılar diliyorum. Bu ortamda da daha fazla teknik ve taktik açından da konuşmanın kendi adıma doğru olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.