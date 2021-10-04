Kayserispor - Trabzonspor maçını 4 bin 289 taraftar izledi
Süper Lig'de bir çok maçta tribünler boş kaldı.
Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig maçını 4 bin 289 taraftar izledi.
Bu hafta Süper Lig'de seyirci düşüşü yaşandı.
Süper Lig’in 8. haftasında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor Kadir Has Stadı’nda karşı karşıya geldi. 90 dakikada 3 golün atıldığı müsabakaya 4 bin 289 biletli taraftar şahitlik etti. Yukatel Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, müsabaka boyunca tribünden takımlarına destek verdi. Sarı kırmızılı takımın iç sahada oynadığı en fazla seyircinin izlediği karşılaşma 6. haftada oynadığı Galatasaray müsabakası oldu. Yukatel Kayserispor’un daha önce sahasında oynadığı Adana Demirspor maçını bin 848 biletli kişi, Kasımpaşa maçını 2 bin 366 biletli kişi ve Galatasaray maçını 7 bin 73 biletli kişi izlemişti.
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