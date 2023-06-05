Kayserispor'da Mario Gavranovic takımdan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da Cenk Gönen ve Mensah'ın ardından Mario Gavranovic de takımdan ayrıldı. İsviçreli forvet ile sözleşme yenilenmeyecek.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 18:59
Kayserispor'da Mario Gavranovic takımdan ayrıldı
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Mario Gavranovic ile yollar ayrıldı.

2021-2022 sezonu başında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından transfer edilen forvet oyuncusunun sözleşmesi sona erdi.

xSivasspor maçı kafilesine dahil edilmeyen Mario Gavranovic, takım arkadaşları ile vedalaştı.

2 sezondur Kayserispor'da forma giyen Mario Gavranovic 55 maçta 16 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. 3 sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gören forvet futbolcusu bu sezon ise forma giydiği 22 Süper Lig maçında 4 gol, 1 asist ile oynadı.


Spor Toto Süper Lig kayserispor

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