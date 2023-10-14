Kayserispor'da olağanüstü kongre ertelendi

Kayserispor Kulübünün olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 21 Ekim'e ertelendi.

AA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:10
Kayserispor'da olağanüstü kongre ertelendi
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Kayserispor Kulübünün olağanüstü kongresi ertelendi. 

Kadir Has Kongre Merkezi'nde, 7405 sayılı kanuna uygunluk sağlanması için tüzük değişikliği yapılması amacıyla planlanan genel kurula delegelerden katılım olmadı.

Ertelenen olağanüstü kongre, 21 Ekim Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.


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