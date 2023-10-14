Kayserispor'da olağanüstü kongre ertelendi

Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:10

Güncelleme: 14.10.2023 - 13:10

Kayserispor Kulübünün olağanüstü kongresi ertelendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde, 7405 sayılı kanuna uygunluk sağlanması için tüzük değişikliği yapılması amacıyla planlanan genel kurula delegelerden katılım olmadı.

Ertelenen olağanüstü kongre, 21 Ekim Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.