Kayseri'de gol sesi çıkmadı: Kayserispor 0-0 Başakşehir

Yayınlanma: 02.10.2023 - 22:09

Güncelleme: 02.10.2023 - 22:09

Süper Lig 7. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir karşılaştı.

Kayseri'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Başakşehir'de Lima, 5. dakikada sakatlanarak yerini Cemali Sertel'e bıraktı.

Bu sonuçla Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, 7. hafta sonunda 4 puan topladı. Recep Uçarlı Kayserispor ise puanını 10 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Başakşehir ise GaziantepFK'yi ağırlayacak.