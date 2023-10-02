Kayseri'de gol sesi çıkmadı: Kayserispor 0-0 Başakşehir
Süper Lig 7. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir, 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig 7. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir karşılaştı.
Kayseri'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Başakşehir'de Lima, 5. dakikada sakatlanarak yerini Cemali Sertel'e bıraktı.
Bu sonuçla Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, 7. hafta sonunda 4 puan topladı. Recep Uçarlı Kayserispor ise puanını 10 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Başakşehir ise GaziantepFK'yi ağırlayacak.
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