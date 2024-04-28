Kayserispor'dan 6 maç sonra hayati galibiyet

Yayınlanma: 28.04.2024 - 18:50

Güncelleme: 28.04.2024 - 18:50

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta ligin alt sıralarını etkileyen maçta Pendikspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Badou N'Diaye'nin golüyle 1-0 öne geçen Pendikspor skoru koruyamadı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Boa Morte ile skoru eşitleyen Kayserispor, 56. dakikada Mehdi Bourabia'nın golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Pendikspor'da Mame Thiam'ın attığı gol, golün öncesinde elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Kayserispor'da ikinci golü atan isim Mehdi Bourabia, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 6 maç sonra kazanarak puanını 40 yaptı ve düşme hattında uzaklaştı. Pendikspor ise 30 puanla ateş hattında kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Pendikspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.