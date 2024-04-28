Kayserispor'dan 6 maç sonra hayati galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Kayserispor, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yenerek 6 maç sonra kazandı ve ligde rahat bir nefes aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 18:50
Kayserispor'dan 6 maç sonra hayati galibiyet
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta ligin alt sıralarını etkileyen maçta Pendikspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 2-1 kazandı. 

Karşılaşmanın 7. dakikasında Badou N'Diaye'nin golüyle 1-0 öne geçen Pendikspor skoru koruyamadı. 

İlk yarının uzatma dakikalarında Boa Morte ile skoru eşitleyen Kayserispor, 56. dakikada Mehdi Bourabia'nın golüyle 2-1 öne geçti. 

Karşılaşmanın 71. dakikasında Pendikspor'da Mame Thiam'ın attığı gol, golün öncesinde elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. 

Kayserispor'da ikinci golü atan isim Mehdi Bourabia, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 6 maç sonra kazanarak puanını 40 yaptı ve düşme hattında uzaklaştı. Pendikspor ise 30 puanla ateş hattında kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Pendikspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.


kayserispor haberleri Pendikspor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

Kayserispor'dan TFF'ye destek!

Kayserispor'dan TFF'ye destek!
Trabzonspor kazandı, Kayserispor tehlike hattında! Kayserispor 1-2 Trabzonspor

Trabzonspor kazandı, Kayserispor tehlike hattında! Kayserispor 1-2 Trabzonspor
Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması: 'Söz konusu değil'

Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması: 'Söz konusu değil'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Derbi haftasında büyük avantajı eline geçirdi'

Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Derbi haftasında büyük avantajı eline geçirdi'
Antalya’da trafik cinayeti: Eşi ve kızının gözü önünde katledildi!

Antalya’da trafik cinayeti: Eşi ve kızının gözü önünde katledildi!
Sosyal medyayı salladı! Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı...

Sosyal medyayı salladı! Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı...
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Görenler tanıyamadı: Sertab Erener'in son hali gündem oldu

Görenler tanıyamadı: Sertab Erener'in son hali gündem oldu
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu! Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu! Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!

Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!