Kayserispor'da şok ayrılık: Thiam'ın yeni takımı belli oldu
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Mame Thiam'ın takımdan ayrıldığını ve Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mame Thiam sürpriz bir transfere imza attı.
MAME THIAM PENDİKSPOR'DA
Kayserispor ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Mame Thiam'ın yeni takımı Pendikspor oldu.
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transferi duyurdu.
Büyük Kayserispor Taraftarı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor’un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma…— Samet KOÇ (@bsametkoc) January 11, 2024
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