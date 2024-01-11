Kayserispor'da şok ayrılık: Thiam'ın yeni takımı belli oldu

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Mame Thiam'ın takımdan ayrıldığını ve Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:50
Kayserispor'da şok ayrılık: Thiam'ın yeni takımı belli oldu
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Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mame Thiam sürpriz bir transfere imza attı.

MAME THIAM PENDİKSPOR'DA

Kayserispor ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Mame Thiam'ın yeni takımı Pendikspor oldu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transferi duyurdu.

 


Mame Thiam kayserispor Pendikspor

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