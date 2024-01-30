Kayserispor'dan ayrılmıştı, Başakşehir'e imza attı!
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Kayserispor ile yollarını ayıran Kamerunlu Olivier Kemen'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Kayserispor ile yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen'le anlaşmaya vardı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, futbolcuya Başakşehir forması altında başarılar dilendi.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI ÖNCESİNDE AYRILDI
Mondihome Kayserispor formasıyla sezona başlayan Kemen, çıktığı 13 lig maçında 2 gol attı. Kamerunlu futbolcu, Kayserispor'la yollarını ayırıp milli takımla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti.
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