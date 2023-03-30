Son dakika... İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan derbi kararı!
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Beşiktaşlı taraftarların alınmayacağını açıkladı.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili kararını duyurdu.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada olduğu gibi deplasman taraftarlarının yer almayacağı açıklandı.
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