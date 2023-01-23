Kayserispor - Beşiktaş: '6 dakikada 3 puan'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:02

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 10:03

Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Yazarların görüşleri şu şekilde:

Gülengül Altınsay: "Kartal’ın bu mahkûm oyununun nedeni aşırı top kayıpları ve orta alanın çabuk savunmaya çekilmesi. Yoksa Tayfur, Gedson ve Salih olağanüstü gayretliler. 2. yarıda oyun dengeleniyor. Beşiktaş artık ileride basıyor ama 3. bölgede final pasları yine kötü. Masuaku kadar isabetli pas verebilseler fark artacak. Ve nihayet Aboubakar 70’te Dele Alli ile birlikte oyuna giriyor. Redmond sağ kanada geçiyor. Fakat oyunda değişen bir şey yok. Şenol Güneş 90’da 2 defans oyuncusu daha alıyor takıma. Bu kadar tedbir de Beşiktaş’a yakışmıyor. Sonuçta 3 puan yaklaşık 6 dakikalık baskıyla geliyor ama Beşiktaş’ın oynadığı oyun skorun karşılığı değil. Gerçi tarla gibi zeminde bundan iyisi de olamaz gibi." (Cumhuriyet)

"BÜYÜK TAKIM DAVRANIŞI"

Uğur Meleke: "Son 1 ayda Konya-Kayseri deplasmanları ve İstanbul’daki Adana Demir maçından galip çıkılmasının ortak bir nedeni var: Beşiktaş hücumda kalabalıklaşabiliyor artık. İsmael dönemindeki Weghorst yalnızlığı yok. Salih’in golünü getiren ortada ceza alanında Tayfur-Muleka ikilisi var mesela. Masuaku hücumcu gibi. Gedson özgürleşti. Beşiktaş’ın daha fazla büyük takım davranışı gösterdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla." (Hürriyet)

Attila Gökçe: "Hakça söyleyelim: Beşiktaş parlak ve coşkulu bir sezon geçirmiyor. Puan cetveline baktığınızda Kartal’ı zirvede göremiyorsunuz… Dahası aradaki fark da, yaşanan aksilikler de yoruyor kulübü… Ghezzal’ın sakatlığı bitsin diye gün sayarken, Weghorst’un takımdan ayrılıp ManU yollarına düşmesi beklenen bir şey değildi. Neyse ki o kaybın yerine bildik bir oyuncuyla, Vincent Aboubakar’la çözüm üretmeleri sarsıntıları ve olası kayıpları önledi. Ama her şeye rağmen enerjisi tükenmiyordu... Tepkisiz, sinmiş ya da motivasyonsuz bir takım da değildi Beşiktaş. Kupada kaybetseler de ligde inat ve ısrarla koşmaya çalışıyorlardı. İşte o koşu takdir edilmesi gereken bir hoşluk ve güzellik yarattı. Şenol Güneş’in ekibi, puan mücadelesinde üst üste dördüncü maçını da kazanarak iddiasını korumayı başardı. Pes etmeyeceğini gösterdi." (Milliyet)

"BU ÜÇ PUAN BAŞARIDIR"

Bilal Meşe: "Oyunun genelinde Beşiktaş’ın skora yakışır bir oyun sergilediğini söylemek çok zor. Gelin görün ki, son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor karşısında, o kötü zemine karşın üç puanı iki golle almak da büyük başarıdır bence. Neticede Kartal, zorlu bir virajı daha üç puanla geçerken, üç fire verdi; Rosier, Redmond ve Saiss Alanya maçında yoklar! Yerleri dolar mı, dolar. Çünkü alternatif az da olsa var!" (Milliyet)

Ali Gültiken: "Bu galibiyetler takımın bütünleşmesi ve inancını artırması açısından da çok önemli. Başarılı olmak için yalnızca santrforlar değil diğer oyuncuların da mutlaka skora katkı yapması gerekiyor. Bunu Redmond ve Salih'in ayağından gelen gollerle görmüş olduk. Aboubakar'ın takıma katılmış olması ve kulübede takıma ilave katkı sağlayabilme düşüncesi de güzel bir enerji yarattı. Kupada Beşiktaş yara almış olsa da ligde daha toparlanmış ve bulunduğu durumun farkında olan güçlü bir oyunu ortaya koydu. Kayseri'de mücadele ve inancın sahaya yansımasını çok net gördük." (Sabah)