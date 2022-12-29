Kayserisporlu Onur Bulut için resmi teklif iddiası! Görüşmeler başladı

29 Aralık 2022 Perşembe, 15:56

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, gelecek sezon transferleri için harekete geçti. Bordo-mavililer, Kayserispor forması altında gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve devleri peşine takan Onur Bulut için resmi teklifte bulundu.

Onur Bulut

61 Saat'in haberine göre Kayserispor'la sözleşmesi sezon sonunda biten ve takımda kalmayı düşünmeyen 28 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerden 20 Milyon TL maaşı ve 1.5 milyon Euro imza parası istedi. Trabzonspor, Onur'dan bu rakamlarda indirime gitmesini istedi.

Kayserispor eğer bonservisi kabul ederse bu transfer aralık ayında da gerçekleşebilir. Trabzonspor'un önceliğinin milli futbolcuyu sezon sonunda kadroya katmak olduğu belirtildi.