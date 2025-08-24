Kayserisporlulardan maç öncesi Galatasaray kafilesine saldırı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.08.2025 19:17:00
Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Kayserispor'un taraftarları, maç öncesi sarı-kırmızılı takımın konakladığı otele saldırı girişiminde bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, haftaya attığı gol sayısında gerisinde kaldığı TÜMOSAN Konyaspor'un ardından 2. sırada girdi. Galatasaray, Kayserili renktaşını da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

GALATASARAY KAFİLESİNE SALDIRI

Merakla beklenen mücadele öncesinde gerginlik yaşandı.

Ekol Sports’un haberine göre Kayserispor taraftarı, Galatasaray kafilesinin konakladığı otele taş ve fişeklerle saldırıda bulundu. Taraftarlar olay büyümeden alandan ayrıldı.

