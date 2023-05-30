Kazımcan Karataş: 'Türkiye'nin en büyüğüyüz'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:31

Güncelleme: 30.05.2023 - 22:31

Ankargücü'nü mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Kazımcan Karataş konuştu.

Kazımcan Karataş yaptığı açıklamada, "Tüylerim diken diken! Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü bunu bir kez daha gösterdik. Galatasaray ailesine armağan olsun. Büyük gurur, büyük şans. İlk senemde şampiyon oldum. Florya'da kutlamalara devam edeceğiz. Bunu hayal ederek geldik" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜYÜZ"



Ayrıca, "Abdulkerim Bardakcı ile hep konuşuyordum. Dünya yıldızlarıyla elimizden geleni yaptık ve şampiyon olduk. Türkiye'nin en büyüğüyüz" ifadelerini kullandı.