Kazımcan Karataş: 'Türkiye'nin en büyüğüyüz'
Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Kazımcan Karataş maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karataş, "Tüylerim diken diken! Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü bunu bir kez daha gösterdik. Galatasaray ailesine armağan olsun" ifadelerini kullandı.
Ankargücü'nü mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Kazımcan Karataş konuştu.
Kazımcan Karataş yaptığı açıklamada, "Tüylerim diken diken! Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü bunu bir kez daha gösterdik. Galatasaray ailesine armağan olsun. Büyük gurur, büyük şans. İlk senemde şampiyon oldum. Florya'da kutlamalara devam edeceğiz. Bunu hayal ederek geldik" dedi.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜYÜZ"
Ayrıca, "Abdulkerim Bardakcı ile hep konuşuyordum. Dünya yıldızlarıyla elimizden geleni yaptık ve şampiyon olduk. Türkiye'nin en büyüğüyüz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de fatura iki isme kesiliyor
- 'Devam mı, kurultay mı?'
- Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a sert yanıt
- Üzgünüz
- YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Erdoğan 28 Mayıs gecesi Sinan Oğan'a ne dedi?
- Özdağ'dan canlı yayında 'İmamoğlu' sorusuna yanıt
- Bankalar KKM'de prim ödemeyi durdurdu!
- İBB İmar Müdürü darbedildi!