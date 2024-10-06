Keçiörengücü ile Pendikspor puanları paylaştı!
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü'nün Pendikspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, Pendikspor'u konuk etti.
Aktepe Stadı'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada ilk golü Pendikspor'dan Jetmir Topalli, 35. dakikada kaydetti.
İlk yarı, İstanbul ekibinin üstünlüğüyle tamamlanırken, Keçiörengücü, 76. dakikada Moustapha Camara'nın attığı golle skoru 1-1'e getirmeyi başardı.
Mücadele, bu skorla sonuçlanırken, Keçirengücü 13, Pendikspor ise 10 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Pendikspor ise Erzurumspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Pendikspor #Keçiörengücü #Trendyol 1. Lig
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