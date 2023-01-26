Keita Balde kimdir, hangi takımda oynuyor? Keita Balde kim ile evli?

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:59

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:59

Keita Baldé Diao, Spartak Moskova'da forvet pozisyonunda görev yapan Senegal asıılı İspanyol futbolcudur. Aynı zamanda Fransız vatandaşıdır.



KEITA BALDE KİMDİR?



Keita Balde 1995 yılında Katalonya'da Senegalli bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük kardeşi Ibourahima Baldé de futbolcudur.

KEITA BALDE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola 2004 yılında Barcelona'nın altyapısında başladı.2010 yılında Keita, Barselona genç takımıyla bir turnuva için Katar'a gitti. Burada bir takım arkadaşına yaptığı şaka nedeniyle Barcelona ceza olarak 15 yaşındaki Keita'yı kiralık olarak UE Cornellà'ya gönderdi. 2011 yazında Keita, Serie A kulübü Lazio tarafından transfer edildi. 29 Ağustos 2017'de Keita, bildirilen 30 milyon € transfer ücreti karşılığında Monaco'ya beş yıllık bir sözleşme ile katıldı. 13 Ağustos 2018'de Inter'e kiralandı. 2020'de Sampdoria'da 20221'de Cagliari'de kiralık olarak oynadı. 022'de Keita, Rusya Premier Ligi kulübü Spartak Moskova ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Keita Balde, İtalyan takımlarıyla çıktığı toplam 218 maçta 46 gol ve 28 asistlik performans gösterirken Monaco ile yaşadığı Fransa serüveninde oynadığı 60 maçta 16 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Son olarak Cagliari'de oynayan ve şu anda boşta olan 27 yaşındaki santrfor, Senegal milli takım formasını giydiği 39 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı. Ayrıca Senegalli oyuncu kariyerinde, 2017-2018 yılında Lazio ile İtalya Süper Kupası ve 2022 yılında Senegal milli formasıyla Afrika Şampiyonluğu yaşadı.



KEITA BALDE KiM iLE EVLi?

Keita Balde, Simona Guatieri 2017 yılında evlendi. Çiftin iki çocuğu var.



