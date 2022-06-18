Keita Balde'ye Türkiye'den talip var
Adı Galatasaray ile anılan Senegalli futbolcu Keita Balde, sözleşmesinde yer alan özel bir madde sayesinde Cagliari'den bedelsiz ayrılacak. İddiaya göre, Senegalli oyuncu Türkiye ve İspanya'dan teklifler aldı ve son olarak devreye eski takımı Sampdoria girdi.
Cagliari'den bedelsiz ayrılacak olan Senegalli forvet Keita Balde'ye Türkiye, İspanya ve İtalya'dan teklifler olduğu belirtildi.
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde sözleşmesinde yer alan özel bir madde nedeniyle boşa çıkacak olan Balde'ye yoğun ilgi olduğu ifade edildi. Türkiye ve İspanya'nın yanı sıra eski takımı Sampdoria'nın da devreye girdiği belirtilen Balde'nin teklifleri düşünme aşamasında olduğu aktarıldı.
ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR
Bir süredir Keita Balde'ye Galatasaray'ın talip olduğuna yönelik haberler gündeme gelmişti.
27 yaşındaki Keita Balde geçen sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 26 maçta 3 gol 2 asist kaydetmişti.
Video Haberler
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- YÖK Başkanı Erol Özvar'dan YKS paylaşımı
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- Enflasyonda korkutan senaryo