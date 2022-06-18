Keita Balde'ye Türkiye'den talip var

Adı Galatasaray ile anılan Senegalli futbolcu Keita Balde, sözleşmesinde yer alan özel bir madde sayesinde Cagliari'den bedelsiz ayrılacak. İddiaya göre, Senegalli oyuncu Türkiye ve İspanya'dan teklifler aldı ve son olarak devreye eski takımı Sampdoria girdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 09:24
Keita Balde'ye Türkiye'den talip var
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Cagliari'den bedelsiz ayrılacak olan Senegalli forvet Keita Balde'ye Türkiye, İspanya ve İtalya'dan teklifler olduğu belirtildi.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde sözleşmesinde yer alan özel bir madde nedeniyle boşa çıkacak olan Balde'ye yoğun ilgi olduğu ifade edildi. Türkiye ve İspanya'nın yanı sıra eski takımı Sampdoria'nın da devreye girdiği belirtilen Balde'nin teklifleri düşünme aşamasında olduğu aktarıldı.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR

Bir süredir Keita Balde'ye Galatasaray'ın talip olduğuna yönelik haberler gündeme gelmişti.

27 yaşındaki Keita Balde geçen sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 26 maçta 3 gol 2 asist kaydetmişti.


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