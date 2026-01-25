Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivas'ta kazanan çıkmadı!

Sivas'ta kazanan çıkmadı!

25.01.2026 18:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sivas'ta kazanan çıkmadı!

Sivasspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Amed SK ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor, Amed SK'yi konuk etti. 

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Sivasspor'un golünü 20. dakikada Valon Ethemi kaydetti. Amed SK'ye beraberliği getiren gol ise 57. dakikada Mbaye Diagne'den geldi. 

AMED SK LİDER

Bu sonuçla birlikte 43 puana ulaşan Amed SK, 43 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. 29 puana ulaşan Sivasspor ise 12. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amed SK ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

SİVASSPOR'DAN KOREOGRAFİ

Maç öncesi Sivas tribünleri hazırladıkları koreografiyle dikkat çekti.

Image

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Sivasspor taraftarları tribünlerde kırmızı, beyaz kartonlarla görel şölen oluşturdu.

Koreografinin orta bölümünde yer alan taraftar formasını açarak göğsündeki Türk bayrağını gösterirken, tribünlerde açılan pankartlarda ise "Bayrağın rengi, vatanın canıyız" ifadeleri yer aldı.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Sivasspor #Amedspor

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den NBA Avrupa ve EuroLeague açıklaması!
Fenerbahçe'den NBA Avrupa ve EuroLeague açıklaması! Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Opet, namağlup serisini sürdürdü!
Fenerbahçe Opet, namağlup serisini sürdürdü! Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Botaş'ı 90-68 yendi ve yoluna namağlup devam etti.
Fenerbahçe arsaVev'den Gaziantep ALG Spor'a 18 gol!
Fenerbahçe arsaVev'den Gaziantep ALG Spor'a 18 gol! Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe arsaVev, sahasında Gaziantep ALG Spor'u 18-0 mağlup etti.