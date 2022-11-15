Kenan Nuhut'tan TFF'ye İstiklal Marşı okunmaması konusunda sert tepki
10 Kasım'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu yapılmamasına bir eleştiri de CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut'tan geldi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, 10 Kasım’da oynanan 7 Türkiye Kupası maçında Atatürk için saygı duruşu yapılmamasına sert tepki gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı’nın da bu duruma sessiz kalarak suça ortak olduğuna dikkat çeken Nuhut, “Her fırsatta yerli ve milli olduğunu iddaa edenlerin böyle bir skandal karşısında milletimiz karşısında bir samimiyet testinden geçmiş ve ne oldukları bir kez daha ortaya çıkmıştır” diye konuştu.
10 Kasım’da oynanan Türkiye Kupası maçlarında saygı duruşunda bulunmamasının büyük bir skandal olduğunu söyleyen Nuhut, “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıldönümü olan 10 Kasım’da oynanan kupa maçlarında büyük bir skandala imza atmıştır böylesi önemli günlerde bu hassasiyeti gösterilmesi gerekiyor. Bu milletin ortak değeri bayrak ve İstiklal Marşımızdır. Gençlik Spor Bakanı bu olaya sesiz kalarak bu suça ortak oluyor, Spor Bakanlığı bu skandalın üstüne gidip gereğini yapmalı sorumlular hakkında gerekli hukuki süreci derhal başlatmalıdır” ifadelerini kullandı.
Atatürk’ün ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulunulmamasına verilen tepkilerin yerli ve milli olduğunu iddia edenler için samimiyet testi olduğunu söyleyen Nuhut, “TFF’nin, 10 Kasım gibi ülkemiz adına anlamlı bir güne denk gelen maçların seremonisinde Atatürk için saygı duruşu kararı almaması hem spor camia ve milletimizi derinden üzmüştür. Her fırsatta yerli ve milli olduğunu iddia edenler böyle bir skandal karşısında milletimiz karşısında bir samimiyet testinden geçmiştir" dedi.
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